"النشرة": جريحان جراء حادث دراجة نارية على طريق عام زحلة - الكرك

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بـ"سقوط إصابتين بجروح مختلفة جراء حادث دراجة نارية على طريق عام زحلة-الكرك، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة".

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