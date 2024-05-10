القسام تعلن الجمعة السوداء على الاحتلال في رفح.. وإخلاء بالطائرات للقتلى

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مواجهات قاسية بين "الجيش" الإسرائيلي والمقاومين في حي الزيتون في غزة، ومواقع للمستوطنين تتناقل أنباء عن حدث أمني صعب "يخضع للرقابة حاليًا" وقع في منطقة مسجد الدعوة شرقي رفح.

وأشارت وسائل عبرية، إلى أن مروحيات صهيونية هبطت شرق رفح لإخلاء ونقل مُصابي جيش العدو الذين أُصيبوا في كمائن وعمليات القسام.

وقالت كتائب القسام، إن قواتها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ووصفت المقاومة عبر حسابها عملياتها ضد جيش إسرائيل بـ "يوم الجمعة الأسود" على الاحتلال في رفح.

أونروا: 110 آلاف شخص فروا من رفح نتيجة القصف الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الجمعة، أن نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح جنوبي قطاع غزة بحثا عن مكان آمن في ظل اشتداد وتيرة القصف الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الأممية في حسابها على منصة "إكس"، إنه "مع اشتداد القصف الإسرائيلي على رفح، يستمر التهجير القسري".

وأضافت أن "نحو 110 آلاف شخص فروا من رفح بحثا عن مكان آمن وسط ظروف معيشية فظيعة".

وتابعت "الأمل الوحيد هو وقف إطلاق النار".

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلت، في وقت سابق من اليوم، عن مسؤول مصري رفيع أن وفدي حماس وإسرائيل، غادرا مصر، بعد يومين من المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

الولايات المتحدة تمنع تمويل منظمات الأمم المتحدة حال منح فلسطين العضوية الكاملة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 10 مايو، إعادة الطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإعادة النظر في مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تدعم الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم فلسطين من خلال الاعتراف بأنها مؤهلة للانضمام للعضوية الكاملة للأمم المتحدة، وفق لما نقلته "رويترز".

ويحيي الفلسطينيون محاولتهم للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وهي خطوة من شأنها أن تعترف فعليا بالدولة الفلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي.



