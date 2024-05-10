القسام تزلزل الكيان الإسرائيلي صباح اليوم بثلاث عمليات عسكرية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت كتائب القسام، عملًا عسكريًا مركبًا متزامنًا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح، حيث تم استهداف مبنى يتحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG.

وأضافت القسام في بيان عبر حسابها: كما تم استهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة ياسين 105، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة RPG افراد وايقاع كامل القوة بين قتيل وجريح".

حدث أمني

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث أمني قاسي وقع في رفح، حيث تم تفجير آلية من نوع "نمر" صعدت على عبوة فيما تعرضت أخرى لصاروخ مضاد للدروع.

وأكد الوسائل الإسرائيلية، مقتل 4 جنود في الحادثين وإصابة آخر ميؤوس منها.

وصفارات الإنذار تدوي في منطقة كرم أبو سالم بغلاف غزة.