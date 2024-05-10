السغبيني ادعى على الموقوفين الـ5 المتبقين في ملف "عصابة التيكتوكرز"

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني على الموقوفين الـ5 المتبّقين بين قاصر وراشد في ملف "عصابة التيكتوكرز".
والادعاءات هي في حق طبيب الأسنان بجرائم الاغتصاب والتحرّش والاتجار بالبشر، و الأربعة الآخرين بجرائم الاغتصاب والتحرش وتبييض الاموال والاتجار بالبشر ومحاولة القتل ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية.
وأمس، ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني على 12 متهمًا في ملف عصابة "التيك توك" كمرحلة أولية من بينهم خمسة موقوفين.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن طلب الادعاء تضمن الطلب إلى قاضي التحقيق تعميم مذكرات التوقيف على الإنتربول فور صدورها، وإرسال طلبي مساعدة قضائية إلى دولتين عربية واوروبية يشتبه في أن يكون كل من بيتر نفاع وبول معوشي فيهما.
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