افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن "اصابة احد عناصر حركة "فتح"، اثناء تدخله لفض اشكال وقع في مخيم المية ومية، تطور الى إطلاق نار وقد تم نقله الى مستشفى الهمشري في صيدا للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اصابة احد عناصر حركة "فتح" اثناء تدخله لفض اشكال وقع في مخيم المية ومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.