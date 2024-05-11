28 شهيدًا خلال آخر 24 ساعة بغزة .. ومُستشفيان فقط يعملان من أصل 35 بالقطاع

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و69 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم، يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المُستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 34971 شهيدًا و78641 مُصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعداد لا تتضمن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقدر جهاز الدفاع المدني في غزة أن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم حتى الآن.

وأكدت الوزارة العثور على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع "الشفاء" الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع.

وعلى صعيد متصل، قال مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إنه من أصل 35 مستشفى في القطاع لم يتبق سوى مستشفيين عاملين، مشيرا إلى أن القطاع على شفا مجاعة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم منذ أيام من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المكتب إن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الماضية أكثر من 5 مجازر في المحافظة الوسطى، وأنه يسعى لبث الرعب في نفوس المواطنين عبر أوامر الإخلاء.

ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 34971 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34971، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78641 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنًا، وإصابة 69 آخرين.

الأونروا: 150 ألفًا هربوا من "رفح" .. ومُستشفيات القطاع في أزمة مع اقتراب نفاد الوقود

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن 150 ألف فلسطيني هربوا من "رفح" جنوب قطاع غزة، منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكدت الوكالة في بيان صحفي مقتضب لها على منصة (إكس)، اليوم السبت تأثر ما لا يقل عن 300 ألف شخص، مع تلقي مناطق أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة أوامر إخلاء جديدة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان في القطاع، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية شرق مخيم جباليا فيما تجدد القصف في منطقة "شعشاعة" شرق جباليا شمال القطاع، وأضافوا أن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة أبو عيطة في المنطقة المذكورة.

واستشهد ثلاثة أ شخاص في قصف نفذته طائرات استطلاع واستهدف مجموعة من المواطنين الفلسطينيين غرب الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستقبل المستشفى الميداني الإماراتي، جثماني شهيدين إضافة إلى عدد من الإصابات في قصف استهداف "توتوك" وسيارة مدنية في حي البرازيل بالقرب من مسجد آل أبو طه وسط مدينة رفح.

ووقعت اشتباكات ومعارك ضارية في حي الزيتون تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية الإسرائيلية، واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائراته المسيرة "كواد كوبتر" مُحيط مفترق حبيب في شارع النديم وسط الحي المذكور.

واستهدفت مدفعية الاحتلال الأطراف الغربية لحي الصبرة بمدينة غزة شمال القطاع.

وحذر المُستشفى الأوروبي الواقع قرب خان يونس جنوب القطاع، من كارثة صحية مع استمرار إغلاق المعابر وعدم إدخال الوقود، فيما حذر مدير مُستشفى كمال عدوان من أن المستشفى سيخرج من الخدمة خلال ساعات إذا لم يتم إمداده بالوقود اللازم.

من جانبه .. أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 143 صحفيًا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد الصحفي بهاء عكاشة الذي كان يعمل مصورًا صحفياً في شبكة الأقصى، في قصف لمنزله في مخيم جباليا شمال القطاع، حيث استشهدت معه زوجته وأبناؤه.