الجزائر: قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو المماطلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ)

رحبت الجزائر بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة قرارا يدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت، إن "اعتماد هذا القرار يؤكد توافق المجموعة الدولية على ثلاث رسائل سياسية بالغة الوضوح والدقة والأهمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني في هذا الظرف المفصلي الذي تشهده القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن أولى هذه الرسائل هي أن "قيام الدولة الفلسطينية حتمية مركزية لا تقبل التلاعب أو التماطل أو التشكيك، بالنظر للمسعى الرامي لتحقيق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وثانيها هو أن "قيام هذه الدولة الفلسطينية يجب أن يكون منطلق وهدف أي عملية سياسية جدية تضع نصب مآربها تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة ودائمة ونهائية".

أما ثالثا وأخيرا، أن "المجموعة الدولية لا تقر للاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بامتلاك أي حق للنقض في قيام الدولة الفلسطينية، لأن هذه الأخيرة نتاج إجماع دولي لا تشوبه شائبة ولا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقلل من شأنه ولا أن تصمد في وجهه".

وأكد البيان تطلع الجزائر لمواصلة جهودها بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها الفلسطينيين ومع بقية أشقائها العرب، وكذا مع كل فضاءات انتمائها المناصرة للقضية الفلسطينية؛ لتكريس هذا الإجماع الدولي حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، باعتباره السبيل الوحيد والأوحد لحل القضية الفلسطينية واستعادة السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.