عدوان دعا لتحويل جلسة البرلمان الأربعاء إلى جلسة لمناقشة مسألة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، أنّه "تبيّن أن لا هبة أوروبية، بل رزمة مساعدات كانت تقدم سابقًا وتم زيادتها وتخصيص بعضها لدعم الجيش في ضبط الحدود"، موضحًا أنها "لم تُقرّ بانتظار مؤتمر بروكسيل في 27 أيار الحالي".

ودعا، في حديث عبر قناة الـ"إم تي في"، إلى تحويل الجلسة النيابية الأربعاء من "جلسة لمناقشة الهبة (الأوروبية) إلى جلسة لوضع إطار موحّد وتنفيذي للحكومة بهدف إعادة فورية للسوريين إلى بلدهم".