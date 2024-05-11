"حزب الله": هاجمنا بمسيّرات انقضاضيّة قاعدة ‏بيت هلل ومنصات القبة الحديدية المستحدثة وعطّلنا بعضها

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 11-5-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية استهدف قاعدة بيت هلل العسكرية ومنصات القبة الحديدية المستحدثة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة، كما تم تعطيل بعضها بشكلٍ كامل".
وكانت قد أفادت قناة "المنار"، بأنّ طائرات حربية إسرائيلية لاحقت مسيّرات في أجواء مزارع شبعا والمناطق المتصلة بسفوح الجولان وأطلقت صواريخ اعتراضية سقط بعضها في منطقة المجيدية عند الحدود.
بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" عن انفجار مسيّرة أطلقت من لبنان في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل.
وترافق ذلك مع دويّ صفارات إنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية في اصبع الجليل وصولاً إلى سهل الحولة، خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
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