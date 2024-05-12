استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 9 فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أنه باستشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال على مدينة دير البلح، يرتفع عدد الشهداء اليوم في وسط قطاع غزة إلى 42 شهيدًا معظمهم استشهدوا خلال القصف على منازلهم في مخيمات وسط القطاع، والتي تتعرض الخليج 365 الشرقية والشمالية لقصف من مدفعية وطائرات الاحتلال بشكل متواصل.