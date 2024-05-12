الإبادة ليست دفاعا عن النفس.. مظاهرات أمام البرلمان النمساوي تأييدا لفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تظاهر المئات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في فيينا، اليوم الأحد، مناهضة لإسرائيل أمام البرلمان النمساوي.

وتجمع نحو 200 شخص في طريق الرينج الرئيسي أمام البرلمان، ولوحوا بعشرات الأعلام الفلسطينية ورفعوا لافتات مكتوبًا عليها "الإبادة الجماعية ليست دفاعًا عن النفس" و"الصهيونية هي الفاشية".

وردد المشاركون شعارات منها "فلسطين حرة حرة" و"الانتفاضة" و"إسرائيل دولة إرهابية" ودعوا إلى انتفاضة عالمية ضد الصهيونية والاستعمار.

وقالت الشرطة النمساوية إن المظاهرة مُرخصة كمسيرة تحت شعار "تضامن مع الشعب الفلسطيني".

وفي عدة كلمات لقيادات جمعيات عربية أمام البرلمان، حذروا من تمادي "العدوان الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني و"القتل المستهدف للسكان في غزة".

وقال أحد المتحدثين إن إسرائيل تدير "معسكر اعتقال" في صحراء النقب، حيث يتعرض الناس للتعذيب والقتل.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.