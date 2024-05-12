"النشرة": هدوء حذر بالقطاع الشرقي وسط تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين بسهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا".
ولفت المراسل، الى أنه "في ظل هذا التوتر القائم ظل الطيران التجسسي الاسرائلي نوع ام كا يحلق بطلعات استكشافية تجسسية فوق قرى وبلدات منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على سهل منطقة راشيا الوادي والبقاع الغربي واقليم التفاح".
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