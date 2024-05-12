طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة حتى صباح الثلاثاء

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر منخفض جوي متوسط الفعالية ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز فوق البحر الأسود يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وماطر بغزارة أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية واحتمال حدوث برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات ويستمر تأثيره حتى صباح الثلاثاء حيث ينحسر تدريجياً مع بعض التقلبات المحلية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء وعودة درجات الحرارة للارتفاع حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً نهاية الأسبوع المقبل تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل كما تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءا من ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوق وتبقى الرياح ناشطة فتصل في المناطق الشمالية لحدود ال ٦٠كم/س.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال فترة قبل الظهر خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح أحياناً، تنحسر الأمطار خلال النهار ويتحسن الطقس تدريجياً .

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية ، يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خاصة في المناطق الجبلية ، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من المساء.

الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.