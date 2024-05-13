أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائيّة، عن قيام إحدى الشّبكات بالتّحضير لعمليّة تهريب مخدرات داخل سخّان مياه "Chaudière"، إلى خارج الأراضي اللّبنانيّة من خلال معبر المصنع في البقاع".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "نتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويّة أحد أفراد الشّبكة واستدراجه وتوقيفه بكمين محكم وضبط السخّان، ويُدعى: "أ. م." (مواليد عام 2000، عراقي)"، مشيرةً إلى أنّ "بتفتيش سخّان المياه، تمّ ضبط نحو 600,000 حبّة كبتاغون مخبّأة بطريقة احترافيّة في داخله".
وكشفت الشّعبة أنّ "في سياق التّحقيق، تمّ توقيف أحد المتورّطين بتحويل الأموال إلى الشّبكة، ويُدعى: "س. ع." (مواليد عام 1998، سوري)"، مبيّنةً أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوفَين بناءً على إشارة القضاء المختص، وتمّ تعميم بلاغات بحث وتحر بحق سائر المتورّطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: إحباط تهريب 600 ألف حبة كبتاغون بواسطة سخّان مياه إلى الخارج وتوقيف متورطَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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