عزّ الدين: المقاومة اليوم تقترب أكثر من أيّ وقتٍ مضى لإعلان النّصر في فلسطين

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين، الى انّ "المقاومة اليوم تقترب أكثر من أيّ وقتٍ مضى لإعلان النّصر في فلسطين، ونجد جبهات الإسناد والنصرة ومن مستجدّاتها جبهة الحركة الطلابية العالمية التي باتت تُشكّل سنداً حقيقياً في الرأي العام العالميّ وفضحت إدعاءات أميركا والغرب والعدوّ الصهيوني".

ورأى أن "هذه الجبهة تُساند الحقّ الفلسطيني وهذا تحوّل إستراتيجي إلى جانب الحقّ والقضية الفلسطينية"، لافتا الى أنّ "في جبهة الجنوب لمن لا يعرف أن يقرأ عليه أن يُدرك وأن يعلم أن جبهة الإسناد في شمال فلسطين هي لا تقلّ أهمية عن ما يجري من المقاومة في فلسطين في مواجهة العدوّ الإسرائيلي".

وشدد عزّ الدين على أنّ "الإرهاق والتعب وإذلال العدوّ من هذه الجبهة كان مهما وكبيراً وعظيماً لذلك الآن سلاح الجوّ الذي يفتخر به العدوّ في حسم المعارك فَشِل وعجِز في صدّ مُسيرات المقاومة الإسلامية في لبنان وأصابت هدفها بشكلٍ دقيق".

وأكد اننا "نملك الكفاءة والقدرة والعزم والإرادة، لذلك هذه الجبهة قائمة ومستمرة في نُصرة ومواجهة العدوّ الإسرائيلي، وستُمارس بما تملك من سلاح يُناسب ردع العدوّ حتى لا يتفلّت إلى أبعد مدى وستبقى اليد المقاومة هي العليا".