وزير الاقتصاد التى نظيره الجزارئي مشددا على أهمية العلاقة ومد جسور التعاون على جميع الصعد

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام مع وزير التجارة وترقية الصادرات بجمهورية الجزائر طيب زيتوني، على هامش مشاركته في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين، في العاصمة البحرينية، المنامة.
واشار سلام الى "اهمية هذا اللقاء الاستثنائي"، مؤكدا "حرصه الشخصي على قيام افضل العلاقات الثنائية مع جمهورية الجزائر، بالرغم من بعض الملفات العالقة التي تم التباحث فيها لاعادة الامور الى نصابها".
كما شدد على "أهمية العلاقة مع الجزائر من باب التعاون المبني على المحبة والصداقة ومد جسور التعاون على جميع الصعد".
من جانبه، أكد زيتوني على "اهمية الشراكة والاقتصاد والتبادل التجاري والعلاقات المتينة التي تربط لبنان والجزائر، والعلاقات السياسية المتجذرة عبر التاريخ".
وابلغ زيتوني، سلام، "اهتمام الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبّون شخصيا بمساعدة لبنان ليس فقط لاسباب اخوية بل اخلاقية ايضاً".
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