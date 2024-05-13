إعلام إسرائيلي: مروحية إنقاذ تجلي عددا من القتلى والجرحى من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحية إنقاذ إسرائيلية أجلت عددا من الجنود القتلى والجرحى من قطاع غزة إلى مستشفى بيلنسون.

وفي سياق متصل قالت فصائل فلسطينية: إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في محور التقدم شرق جباليا شمال غزة.

السلطة الفلسطينية ترفض إدارة معبر رفح "تحت حكم إسرائيل"

كشف مسؤول فلسطيني، الإثنين، أن السلطة الفلسطينية رفضت إدارة معبررفح "تحت حكم إسرائيل".

وأضاف المصدر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح وتسليمه للسلطة الفلسطينية "التي رفضت ذلك".

وتابع: "السلطة الفلسطينية اشترطت لاستلام معبر رفح الالتزام بخطة السلام العربية التي صاغتها السداسية العربية، القاضية بوقف الحرب وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة، والتزام إسرائيل بجدول زمني للمفاوضات حتى إقامة دولة فلسطينية".

وأوضح المصدر: "السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل أنها لن تدير معبر رفح تحت حكم إسرائيل العسكري، ولن تستلم قطاع غزة على أجزاء".

وكانت إسرائيل قد سيطرت قبل أيام على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في إطار عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

"الأونروا": 360 ألف نازح من رفح خلال الأسبوع الماضي والاحتلال يواصل غلق معبري رفح وكرم أبو سالم

فيما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الاثنين، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.

وأضافت "الأونروا"، في بيان عبر حسابها على منصة (إكس)، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.

وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي؛ ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرقي خان يونس.