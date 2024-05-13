معوض: كتلة "تجدد" ستشارك بالجلسة العامة يوم الاربعاء لنناقش تواطؤ الحكومة بموضوع النزوح السوري

أشار النائب ميشال معوض، خلال مؤتمر صحفي لتكتل "تجدد"، الى أننا "ككتلة تجدد اتخذنا قرارا بالمشاركة في الجلسة العامة يوم الاربعاء المقبل وليس لمناقشة الهبة الاوروبية، وما نعرفه ان كل ما يتعلق بالتسريبات الاعلامية والتصريحات المتناقضة بين رئيس الحكومة ورئيسة المفوضية الاوروبية والرئيس القبرصي".

وشدد معوض، على أننا "لن نناقش موضوع الهبة بل سنناقش بطريقة اوسع تواطؤ الحكومة في موضوع النزوح السوري، لانه يشكل خطرا اساسيا على هوية لبنان واستقراره. ونحن نقارب الموضوع من منطلق السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا".

ولفت معوض الى ان "الرئيس القبرصي يقوم بكل هذا التحرك والاتصالات لانه يرى توجه المزيد من اللاجئيين السوريين الى الشواطىء القبرصية، والرقم الذي تحرك على اساسه اربعة الاف مهاجر سوري جعل الرئيس القبرصي يجول العالم".

ورأى أن "مسؤولية الحكومة ان تقوم ب​سياسة​ سيادية، وعملها هو الضغط على المجتمع الدولي والاوروبي لايجاد حل يحمي هوية واستقرار لبنان ويتماشى مع الاولويات الاوروبية في المنطقة".

وشدد على أننا "مع العودة الآمنة للسوريين، ونحن أرباب حقوق الانسان، انما نحن مع العودة الكريمة والفورية، وعلى الحكومة اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها لتجهيز ظروف العودة. يجب ان تكون هناك سياسة وطنية واضحة، وهذا يعني ان علينا ان نرحل السوريين غير الشرعيين الذين ليس لديهم اجازات عمل واقامات".

ودعا معوض الى "ضبط الحدود اللبنانية – السورية، وهي حاجة تتطلب التنسيق مع المجتمع الدولي"، لافتا الى انه يخص "اللاجئيين الشرعيين، وندعو الى تصنيفهم وليس جمعهم من المعارضة".

من جهته، أشار النائب أشرف ريفي، الى أننا "حرصين على الا نغير الديموغرافيا ونرغب بأن نبقى بتعدديتنا، والتعددية مصدر غنى للبلد. لننظر بروح وطنية وانسانية وبروح الكرامة والانسانية الى هذا الموضوع واقترح ان يكون فريق العمل الذي يتابع العمل من الجيش وقوى الامن".