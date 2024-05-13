أمن الدولة في بعلبك- الهرمل تلفت شاحنتَين محملتين ببقايا عضوية للحيوانات وأوقفت سائقَيهما

أوقفت دوريّة من ​الجيش اللبناني​ في منطقة ​الهرمل​، في إطار التّعاون والتّنسيق القائمين بين الجيش والمديريّة العامّة ل​أمن الدولة​، شاحنتين محمّلتين ببقايا عضويّة للحيوانات، لاستخدامها كعلف للسّمك في بعض المسامك في المنطقة.

وتمّ تسليم الشّاحنتَين والسّائقَين (ر. م.) و(ع. ع.) إلى مديريّة بعلبك- الهرمل الإقليميّة في أمن الدولة، الّتي عملت مكاتبها على إتلافها، وتجري التّحقيق معهما تحت إشراف القضاء المختصّ.