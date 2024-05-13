الكويت.. القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة بسبب زراعته «الماريجوانا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة لزراعته مخدر "الماريجوانا" داخل منزله، وذلك تمهيدًا لإحالته وآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت في ضبط مواطن كويتي من الأسرة الحاكمة، و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون مواد مخدرة.

وأضاف البيان أنه بتفتيش منزل المنتمي إلى الأسرة الحاكمة تم العثور على 270 شتلة ماريجوانا مختلفة الأحجام، وأكثر من 5 كيلو جرامات من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام ( 5.130 كيلو)، و4150 حبة كبتاجون، و620 سيجارة من الماريجوانا، و50 جراما من مادة الحشيش المخدرة، و21 جراما من الكوكايين، و6 علب زيت الماريجوانا، و27 جراما من الفطر المخدر، و2 سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا، و3 قطع من حلويات الماريجوانا، و10 زجاجات خمر.

وأشار إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيدًا لإحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات؛ حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حل مجلس الأمة الكويتي، وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور لمدة محددة.

وقال الصباح في خطاب له: أصبح من الواجب الآن التدخل قبل فوات الآوان لمواصلة المسيرة وإنقاذ المسار التاريخي للدستور الكويتي، ولن أقبل أن تكون بلادنا ساحة ممارسات غير دستورية، وأمرنا بحل مجلس الأمة، وتعطيل العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.