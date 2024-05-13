دريان التقى اردوغان على هامش عشاء أقيم في اسطنبول: غزة باقية وصامدة ولن تنكسر

شكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، خلال لقائهما في إسطنبول على هامش اجتماع "القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي"، على "دعم وإنجاح مسيرة الشؤون الدينية في الدول العربية والإسلامية، تحقيقا لنشر سماحة قيم الإسلام الخالدة".

كذلك شكره على "الدعوة إلى التعارف والتواصل والتشاور والتعاون بين الشعوب والمجتمعات، لتحقيق قيم الوسطية والاعتدال، والسلم والتعايش بأمن واحترام متبادل وسلام، وصولا إلى التكامل والتعاون لتحقيق الأهداف السامية التي تحفظ حياة وأمن وكرامة الإنسان".

وشدد دريان، على أن "غزة باقية وصامدة، ومناضلة بلا هوادة، وهي لن تنكسر بعون الله تعالى، وبفضل تضامنكم ومساندتكم ودعمكم أنتم يا علماء الأمة، العلة الأولى لعدم تحقيق نتائج ملموسة باتجاه الوصول لحل عادل لقضية فلسطين يتمثل في قوة الدعم الغربي للعدو الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين".

ورأى أنه "ينبغي أن تكون هناك في مواجهة المشكلات في عشرات بلدان العالم الإسلامي، سياسات وقائية من جانب منظمة التعاون الإسلامي، ومن جانب المؤسسات الإنسانية الإسلامية، مثل الهلال الأحمر، وجمعيات المتطوعين من الأطباء وغيرهم من المنظمات الإنسانية الدولية".