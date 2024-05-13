جثة أمام مترو المعصرة.. تجديد حبس المتهم بقتل "كولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قررت غرفة المشورة المنعقدة في مجمع محاكم 15 مايو الجديدة، حبس "خفاش" المتهم بقتل "أحمد كولا" 45 يومًا على ذمة التحقيقات وذلك إثر مشاجرة بينهما في محيط "مترو المعصرة".

ورد بلاغا لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من الأهالي يفيد بوجود قتيل إثر مشاجرة بمحيط "مترو المعصرة".

قوة أمنية من قسم شرطة المعصرة، ترأسها رئيس مباحث القسم انتقلت إلى محل الجريمة مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "أحمد إبراهيم" شهرته "كولا" في العقد الثاني من العمر مصاب بطعنة نافذة في القلب.

وبينت تحريات المباحث أنه وقع شجار بين طرف أول "خفاش" وطرف ثاني "أحمد" وشهرته "كولا" وذلك إثر خلاف بينهما حيث بادر الأول بطعن الثاني بسلاح أبيض "سكين" استقرت في القلب على إثرها فارق الحياة متأثرا بإصابته قبل إسعافه.

واعترف "خفاش" أمام رجال المباحث، بارتكابه الجريمة عقب ضبطه بعد هروبه من محل الجريمة.

وأحيل المتهم إلى النيابة المختصة التي أصدرت القرار السابق ضده.