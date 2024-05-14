أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف إقليم زابوروجيا 462 مرة في يوم واحد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني إيفان فيدوروف، صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي قصف إقليم زابوروجيا جنوب البلاد 462 مرة في آخر 24 ساعة، منها 208 هجوم نُفذ بطائرات بدون طيار.

وقال فيدوروف في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" إن الجيش الروسي شن غارة جوية على بلدة مالا توكماشكا حيث هاجمت 208 طائرات بدون طيار من مختلف التعديلات مناطق هوليايبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا وكاميانسكي بينما استهدف 21 هجومًا بالمدفعية الثقيلة بلدتي مالا توكماشكا وروبوتاين".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس نفذوا أيضًا 232 هجومًا مدفعيًا آخر على أراضي هوليايبول ونوفواندرييفكا ومالا توكماشكا وروبوتاين وليفادني ومالينيفكا، فيما وردت خمسة تقارير عن وقوع أضرار في المباني السكنية. غير أنه لم يصب أي مدني.

واشنطن: سنرسل مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال أيام

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان إن الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأيام القريبة القادمة.

وأوضح ساليفان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين: "لدينا حزمة مساعدات أخرى متوقعة خلال الأيام القريبة القادمة، إذ أننا نسعى للإسراع بوتائر التوريدات".

وأشار ساليفان مع ذلك إلى أنه لا ينبغي توقع تقديم حزمة مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا كل أسبوع.

يذكر أن الكونجرس الأمريكي وافق في أبريل الماضي على تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار.

وجاء ذلك بعد توقف المساعدات الأمريكية للقوات الأوكرانية، الذي دام نحو 5 أشهر بسبب عجز الكونغرس عن المصادقة على أي تشريع بشأن المساعدات على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وصف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني ألكسندر ليتفينينكو، أندريه بيلاوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي بـ"الإداري المتمرس والقادر على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد".

هذا ما قاله ليتفينينكو لوكالة الأنباء الفرنسية، معلقا على ترشيح بيلاوسوف لمنصب وزير الدفاع الروسي.

وأشار ليتفينينكو إلى أن بيلاوسوف له "صلات جدية" بالاستخبارات الروسية.

وترى أوكرانيا في ذلك "تهديدا لصراع روسي طويل الأمد، ليس فقط مع أوكرانيا، ولكن أيضا مع الغرب وحلف الناتو"

واقترح الرئيس فلاديمير بوتين أمس الأحد على مجلس الفدرالية الروسي تعيين أندريه بيلاوسوف وزيرا للدفاع خلفا لسيرغي شويغو الذي عيّنه سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقد شغل بيلاوسوف منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وفي الفترة من 30 أبريل إلى 19 مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة.