أفراد يخرجون قطار شحن عن سكته قرب فولغوغراد الروسية

ذكرت وكالات الأنباء الروسية أنّ "أفراداً غير مصرّح لهم" أخرجوا قطار شحن عن سكّته قرب فولغوغراد في جنوب غرب روسيا.
واكدت وكالات "تاس" و"ريا نوفوستي" و"إزفستيا" إنّ "خروج عربات قطار شحن عن مسارها حدث في محطة كوتلوبان في منطقة فولغوغراد بسبب تدخّل أشخاص غير مصرّح لهم".
وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء نقلا عن مصلحة السكك الحديد أن حركة القطارات عادت إلى طبيعتها بالاتجاهين.
واكدت وزارة حالات الطوارئ للوكالة نفسها إنه تم إخماد حريق شب في خزان وقود وعربة من عربات القطار.
ولم ترشح أي معلومات أخرى عن الحادث وعن الأشخاص الذين تسببوا به.
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