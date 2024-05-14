اعلن الدفاع المدني في بيان ان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني تمكنت ، في هذه الاثناء ، بالإشتراك مع مغاوير البحر والقوات الجوية في الجيش اللبناني من العثور على جثة أحد المراهقين اللذين فقدا منذ يوم الأحد الماضي أثناء ممارسة هواية السباحة مقابل شاطىء جبيل. وما زالت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل مستمرة بالإستعانة بالوسائل المتاحة كافة براً وبحراً وجواً في محاولة للعثور على المفقود الأخير" .

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: العثورعلى جثة أحد الغريقين المفقودين قبالة شاطئ جبيل وتكثيف عمليات البحث عن الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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