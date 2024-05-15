الدفاع التايوانية اعلنت رصد تحليق 45 طائرة صينية بالقرب من أجوائها

أعلنت وزارة الدفاع في تايواني أنها رصدت تحليق 45 طائرة صينية حول أجواء تايوان، وذلك قبل أقل من أسبوع من حفل تنصيب رئيسها الجديد في 20 أيار.

وأضافت الوزارة في بيان أن "26 طائرة عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان" في إشارة إلى الخط الذي يقسم الممر المائي الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا ويفصل تايوان عن الصين.

وأشارت الوزارة إلى أنها "تابعت الوضع وتعاملت معه بالطريقة المناسبة".

وتعتبر الصين الرئيس الجديد لاي تشينغ تي "انفصاليا خطيرا"، وتصاعد التوتر بين ضفتي مضيق تايوان منذ فوزه في انتخابات كانون الثاني.