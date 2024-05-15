الخارجية الصينية: نعارض بشدة توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة لتصل إلى رفح

اشارت وزارة الخارجية الصينية، الى ان "قبل 76 عاما تم تهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني واليوم تفاقم الظلم الذي يعانيه"، مؤكدة اننا "نعارض بشدة توسيع رقعة الحرب في قطاع غزة لتصل إلى رفح".

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