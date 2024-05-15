"النشرة": انخفاض سعر ساندويش الشاورما الى النصف في صيدا بعد دوريات مصلحة الاقتصاد

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأن "الدوريات المكثفة التي اجرتها مصلحة الاقتصاد والتجارة في محافظة لبنان الجنوبي على مطاعم الشاورما أدت الى التشدد في تطبيق القواعد العامة لسلامة الغذاء من قبل اصحاب المطاعم خاصة مع اشتداد التنافس والعروضات والتي انخفض بموجبها سعر ساندويش الشاورما الى النصف في مدينة صيدا والجوار".

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