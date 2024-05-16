"واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي: لون العلم في غزة إما لحماس أو السلطة الفلسطينية فقط

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "لون العلم في غزة إما لحماس أو السلطة الفلسطينية ولا توجد خيارات أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بان "القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي"، ورداً على غالانت قال "لست مستعدا لاستبدال حكم "حماستان" بـ "فتحستان".

وشدد على انه "لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة، وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية"، مضيفاً "لا يمكننا أن نترك حماس تستعيد السيطرة على غزة".

واعلن بان العملية البرية في رفح ستبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.