سلسلة جدارات صوتية نفذها الطيران الحربي للعدو الاسرائيلي فوق بيروت والبقاع والجنوب

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة جدارات صوتية فوق بيروت والبقاع والجنوب، ترافق مع تحليق للطيران الحربي على علو متوسط. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بتحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى أجواء البقاع منفذا غارات وهمية فوق المنطقة.

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