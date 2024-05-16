النشرة: التفاؤل اللبناني بشأن انتخاب رئيس الجمهورية سببه مستجدات خارجية ايجابية

تحدث مصدر مطّلع لـ "النشرة" عن وجود تفاؤل لبناني بإمكانية ان يشهد الشهر المقبل دفعاً مثمراً في مسار انتخاب رئيس للجمهورية. وقال "ان هذا التفاؤل لا يرتبط بأي تطور داخلي، حيث لا تزال القوى السياسية تراوح في مكانها، لكن سببه الرئيسي هو المستجدات الخارجية، وتحديداً على خطي: التواصل الايراني - الاميركي، والاقليمي - العربي المفتوح".

واضاف "ان تلك المستجدات لا ترتبط بملف غزة، حيث لا يزال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو يرفع سقف خطابه، ويتابع معاركه الميدانية في قطاع غزة، رغم تعدّد المطبّات امام خطته، لكن تلك المستجدات تتعلق بتطورات اقليمية".

ودعا المصدر ذاته الى رصد الساحة السورية التي "ستشهد انفتاحاً عربياً ودولياً جديداً في الاسابيع المقبلة، مما يساهم ايضاً في تعزيز مشروع الحل السياسي في لبنان".