أعلنت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية- ​الريجي​"، في بيان، "أنّها واصلت جهودها لمكافحة التّهريب، وضبطت في هذا الإطار كميّات كبيرة جدًّا من المصنوعات التبغيّة المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر، بالإضافة إلى التنباك العجمي، بنتيجة عمليّتَي دهم بمؤازرة ​الجيش اللبناني​ في اللبوة ويونين"، مشيرةً إلى "تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، ينظر فيها القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومعسل مزور خلال عمليتَي دهم في اللبوة ويونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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