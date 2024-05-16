أكّد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، لدى استقباله المطارنة باسيليوس منصور (عكار)، نقولا بعلبكي (حماه)، أثناسيوس فهد (اللاذقية)، أفرام معلولي (حلب والاسكندرون)، غريغوريوس خوري (حمص) وأنطونيوس سعد (حوران) في دير القدّيس جاورجيوس الحميراء البطريركي في وادي النصارى، "محوريّة الدور والرسالة المسيحيَّين في الشرق الأوسط"، مشدّدًا على "أنّنا حاضرون على امتداد جغرافيّة هذا الشرق في أطيب علاقة مع سائر المكوّنات".
وتطرّق اللقاء إلى المستجدات الكنسيّة، والتحديات التي تواجه العمل الكنسيّ في ظلّ الأوضاع العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر يوحنا العاشر: حاضرون على امتداد جغرافية هذا الشرق في أطيب علاقة مع سائر المكونات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.