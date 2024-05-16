افرام التقى جعجع: لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في ملف النزوح السوري

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب الرئيس التنفيذي ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمت إفرام.

اشار الرئيس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمت إفرام، بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الى اننا "تطرّقنا إلى موضوع الساعة وهو الوجود السوري في لبنان وكيفيّة التعامل معه بطريقة إنسانية وقانونية، ولكن مع اعتبار مصلحة لبنان في صدارة الأولويات، وهذا الجوّ كان سائداً بالأمس في جلسة مجلس النواب، وهو ينسحب علينا وعلى القوات وعلى جميع الأفرقاء في لبنان للوصول الى خواتم سعيدة".

واذ أكد أن "ما نريده اليوم هو لبنان التوازن الديمغرافي، إذ لا يجوز ومن غير الطبيعي أن يكون 40 أو 50% من السكان في البلاد من اللاجئين، لافتا إلى أن "بلدان العالم كلها لا تتخطى نسبة اللجوء فيها الـ5%، وبالتالي لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في هذا الملف".

ولفت الى اننا "تداولنا في القوانين التي تتعلق خصوصا بالاقتصاد اللبناني وكيفية تحفيز الاقتصاد الشرعيّ وعدم السماح للاقتصاد غير الشرعي بأن يحلّ مكان الشرعي في لبنان، وهذه المسؤولية تقع على كل لبناني مؤتمن على مصلحة بلده".

ورداً على سؤال، أشار افرام إلى أن "التوصية التي انبثقت من المجلس النيابي غير ملزمة للحكومة، ولو أنه بالأمس قيل خلاف ذلك، باعتبار أن لدى الحكومة هامشاً كبيراً من الحركة في هذا الخصوص، إلا أن من واجبنا الإستمرار في تصويب الأمور".

أضاف "أما لجهة "شو بدو يصير ، أقول حسب شو منعمل على الأرض"، ولكن الأكيد أننا لن نقبل أن يبقى الرزق سائبا، "لأنو الرزق السايب بيعلّم الولاد الحرام".