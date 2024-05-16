الناتو: روسيا ليس لديها ما يكفي من القوات على الأرض لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا

اعتبر القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي إن روسيا ليس لديها ما يكفي من القوات على الأرض لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا بعد إطلاقها هجوما في منطقة خاركيف.

واوضح الجنرال كافولي خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل، بان "الروس ليست لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي، وبشكل أكثر دقة، ليست لديهم المهارات ولا القدرة على القيام بذلك".