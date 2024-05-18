الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة سومي الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت المجتمعات الحدودية في منطقة سومي 44 مرة خلال اليوم الماضي؛ ما تسبب في وقوع 183 انفجارا.

وقالت الإدارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء وكرينفورم الأوكرانية، اليوم السبت،:”خلال اليوم، نفذ الروس 44 هجومًا على الخليج 365 الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي وتم تسجيل 183 انفجارًا حيث تعرضت مجتمعات خوتين، ويونكيفكا، وبيلوبليا، وميروبليا، وكراسنوبليا، وفيليكا بيساريفكا، ونوفا سلوبودا، وإسمان، وشاليهين وسيردينا – بودا للقصف”.

وأشارت إلى أنه جار تحديد عدد القتلى والإصابات في صفوف المدنيين فضلا عن تحديد الخسائر في الممتلكات والمنشآت.