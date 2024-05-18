قوى الأمن: توقيف فلسطيني مطلوب للقضاء خلال كمين في برج الشمالي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "القطعات المختصّة في ​شعبة المعلومات​ تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء بموجب ثلاث ملاحقات قضائيّة، وذلك في محلّة برج الشمالي، ويُدعى: "ز. ح." (من مواليد عام 1994، فلسطيني)، بحقّه مذكرة توقيف بجرم مخدّرات، بلاغ مذكّرة توقيف بجرم إطلاق نار من سلاح حربي؛ وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدّرات".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-5-6، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بعد تنفيذ كمين محكم في المحلّة المذكورة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسليمه إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".