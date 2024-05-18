بعد إثارتها للجدل.. تعرف على مصير مسابقة ملكة جمال البحيرة (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أثار إعلان تنظيم شبابي عن إجراء مسابقة لاختيار ملكة جمال البحيرة، حالة من الجدل بين أهالي المحافظة، وسط معارضة الكثيرين لإجراء مسابقة من هذا النوع، وتشكيك البعض الآخر في معايير الاختيار.

وقال المهندس رجب العيوني رئيس اتحاد شباب البحيرة، في تصريح خاصة لموقع "الخليج 365": "الموضوع أخذ أكبر من حجمه، والناس هاجمتنا دون أن تتحقق من الهدف الأساسي للمسابقة".

وأضاف العيوني:" نبحث في هذه المسابقة عن الجمال الفكري والداخلي، وليس الجمال الظاهري، ومن يقرأ معايير المسابقة، سيدرك جيدًا أن لنا غرضًا أساسيًا، وهو تشجيع مشاركة الفتيات في العمل العام".

وعن هجوم البعض وتشكيكهم في اختيار الفائزة بالمسابقة، قال العيوني: " أعلنا قائمة مبدئية للمقبولات في المسابقة ممن استوفين الشروط، أما الاختيار النهائي لملكة جمال البحيرة فسيكون من خلال لجنة التحكيم النهائيات".

وكشف رئيس اتحاد شباب البحيرة، إيقاف فعاليات المسابقة لحين إشعار آخر عقب الهجوم الشديد على المسابقة، مبررًا ذلك بعدم معرفة الكثيرين بشروط وآليات المسابقة.

كان اتحاد شباب البحيرة، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، شروط الترشح لمسابقة ملكة جمال البحيرة، وتمثلت الشروط في التالي:

1 - يجب أن يتراوح عمر المتسابقة بين 18-35 عام.

2 - حاصلة على مؤهل عالي، أو طالبة في الجامعة أو في مدارس اللغات.

3 - تمتلك موهبة.

4- غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج .

5 - أن تكون على قدر عالي من الثقافة والذكاء والجمال الطبيعي.

6 - يجب أن تلتزم الفائزة خلال عام بالقيام بالكثير من الاعمال التطوعية والمشاريع الخيرية لصالح محافظة البحيرة .

7 - يجب أن يكون لديها الإرادة للعمل في المشاريع الخيرية وأن يكون لديها مجموعة من الأهداف في الاعتبار فيما يتعلق بالدفاع عن المرأة والقضايا البيئية والاجتماعية.

8 - أن يخلو سجلها من أي مخالفات أو أفعال قد لا تتماشى مع المعايير المقبولة للسلوك العام الجيد.

9 - أن تكون لديها أعمال تطوعية قبل مشاركتها بالمسابقة.

10- أن تقدم المتسابقة فكرة مشروع سياحي قابل للتنفيذ يفيد الترويج لمحافظة البحيرة بالإضافة إلى فكرة مشروع آخر ينفذ لخدمة المحافظة.

11- اجتياز الاختبار التحريري MCQ ومقابلة لجنة التحكيم.