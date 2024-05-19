روسيا: المحادثات بين بوتين والرئيس الصيني كانت "ناجحة للغاية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات التى جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينج، في بكين، كانت "ناجحة للغاية".

بدوره، قال وزير الخارجية سيجرى لافروف إن الرئيسين ناقشا الاقتراح الصينى بشأن الأمن العالمي، "وهناك مبرر كبير لهذه المبادرة".

وأوضح المساعد بالرئاسة الروسية (الكرملين) - فى حوار مع الصحفى التلفزيونى بافيل زاروبين - "كانت البيئة ودية للغاية وكان القادة فى حالة مزاجية جيدة. لقد أجروا محادثة ناجحة للغاية، لذلك عندما جلست مجموعة صغيرة منا لتناول الغداء، كان الجو مريحا تماما"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وكان بوتين قد قام بزيارة دولة للصين يومى 16 و17 مايو، وأجرى محادثات مع الرئيس الصيني، فى بكين، أعقبها مأدبة غداء غير رسمية، وانضم بعد ذلك وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وأمين مجلس الأمن سيرجى شويوج، والمساعد الرئاسى يورى أوشاكوف.

الرئيس الصيني: العلاقة بين بكين وموسكو مواتية للسلام



أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقة بين بكين وموسكو "مواتية للسلام" معربًا عن استعداده لتعميق الروابط بين البلدين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

وأضافت الوزارة أن جينبينغ قال إن "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا" مؤكد استعداده لتعزيز هذه الروابط، كما أفادت فرانس برس.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله إن "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم".

وأظهرت لقطات بثتها شبكة التلفزيون الصيني المركزي "سي سي تي في" الرئيس الصيني وهو يستقبل بوتين بحفاوة خارج قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

اقتصاد روسيا ينمو 5.4% في الربع الأول بفضل الإنفاق العسكري



نما الاقتصاد فى روسيا بنسبة بلغت نحو 5,4% في الربع الأول من 2024، بحسب أرقام رسمية نُشرت الجمعة، فيما نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يكون الإنفاق العسكري على هجومه في أوكرانيا قد وصل إلى مستويات غير مستدامة.

وقام الكرملين بعسكرة الاقتصاد فى روسيا بشكل كبير مذ أرسل قواته إلى أوكرانيا في فبراير 2022 حيث ساعدت النفقات الضخمة في تعزيز النمو وتخفيف وطأة العقوبات الغربية.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية "روستات" إن النمو في الربع الأول من العام ارتفع من مستوى 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى مستوي نحو 5.4% في الربع الأول من 2024، وفق وكالة "فرانس برس".