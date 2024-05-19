الاحتلال يشدد الاجراءات العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

ياسر رشاد - القاهرة - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، وفقً لوكالة “وفا”.

وأفادت الوكالة إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب بحدوث أزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار، خاصة مع توجه المدرسين والموظفين إلى تلك المناطق.

ويشهد الحاجز الذي يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الفلسطينية، ويعد منفذا أساسيا إلى الأغوار، منذ أشهر تشديدا وتفتيشا للمركبات، وإجراءات مشددة.

وقد استشهد 20 مواطنا على الأقل، وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في غارة اسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية في القطاع، بأن طواقم الاسعاف والدفاع المدني انتشلت 20 شهيدا (حتى إعداد هذا الخبر) من تحت انقاض المنازل المستهدفة في النصيرات، الى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.