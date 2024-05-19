النيابة العامة في الكويت تقر حبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يوما على ذمة التحقيقات

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت النيابة العامة بدولة الكويت قرارا بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة 21 يومًا على ذمة التحقيق وإحالته إلى السجن المركزي، على خلفية ضبطه بزرع مخدر الماريجوانا في منزله.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في وقت سابق، القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة لزراعته مخدر الماريجوانا داخل منزله.

وقالت الداخلية الكويتية في بيان سابق لها إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مواطن كويتي من الأسرة الحاكمة، و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون مواد مخدرة.

وأوضحت أنه بتفتيش منزل المنتمي إلى الأسرة الحاكمة تم العثور على 270 شتلة ماريجوانا مختلفة الأحجام، وأكثر من 5 كيلو جرامات من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام 5.130 كيلو، و4150 حبة كبتاجون، و620 سيجارة من الماريجوانا، و50 جراما من مادة الحشيش المخدرة، و21 جراما من الكوكايين، و6 علب زيت الماريجوانا، و27 جراما من الفطر المخدر، و2 سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا، و3 قطع من حلويات الماريجوانا، و10 زجاجات خمر.