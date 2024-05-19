أنباء عن تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية إيرانية اليوم الأحد بأن مروحية كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نفذت "هبوطا صعبا" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن بعض التقارير "أشارت إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية".

وأضافت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وأوضحت أن هذه القافلة كانت تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين، بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.