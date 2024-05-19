وسائل إعلام تكشف أخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن حادث المروحية الذي شهدته شرق البلاد اليوم، الأحد، وقع للطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكشفت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وكانت القافلة تضم 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما، بينما تشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية، التي تقل الرئيس الإيراني.

وبدأت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة، في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

ونقلت الوكالة عن سكان محليون قولهم إن حالة المروحية لا تزال مجهولة، بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة.

وأشارت إلى أن المروحية كانت تقل الرئيس الإيراني وآية الله هاشم وأمير عبد اللهيان.

ووصل محرابيان وبذرباش، وزيرا الطاقة والطرق، اللذان كانا على متن المروحيتين الأخريين، إلى وجهتهما بسلام.