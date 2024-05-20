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مهران : قرار الجنـ ـائية الدولية باعتـ ـقال نتنياهو وغالانت سيقيد تحركاتهما

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الشارقة - اميمة ياسر - وصف خبير مصري طلب المدعي العام للجنـ ـائية الدولية بإصدار أوامر اعتـ ـقال بحق رئيس حكومة إسـ ـرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت بأنه خطوة هامة نحو إنهاء الإفلات من العـ ـقاب.

وقال محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، في تصريحات خاصة لـ RT إن قرار الاعتـ ـقال المرتقب يستند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر في الجـ ـرائم المرتكبة في فلسـ ـطين، بعد انضمامها للنظام الأساسي عام 2015، وإحالتها الوضع برمته للمحكمة، وهو ما يجعل اختصاص المحكمة إلزاميا على إسـ ـرائيل حتى لو لم تكن طرفا.

كما شدد مهران على أن الحصانة لا يمكن أن تكون ذريعة لارتكاب جـ ـرائم حـ ـرب وانتهـ ـاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو ما ينسجم مع نص المادة 27 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنـ ـائية الدولية، التي لا تعتد بالصفة الرسمية في تحديد المسؤولية الجنـ ـائية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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