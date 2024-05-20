شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب تناقش تكليف خريجي كليات الزراعة والهندسة لأداء الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم محمد الديب، بشأن تكليف خريجى كليات الزراعة والعلوم والهندسة لأداء الخدمة العامة فى القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وهيئة سلامة الغذاء.



وأكد الديب، وجود ضرورة ملحة بتكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة ومدتها عام بعد التخرج خاصة فى ظل العجز بالقوى البشرية بالجهات الحكومية وخاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وهيئة سلامة الغذاء مما يعيق أداء مهامهم فضلاً عن تأهيل شباب الخريجين واعدادهم لسوق العمل.

وعقب الدكتور يحى حسين، مدير وحدة الانشطة التعاقدية بمعهد التخطيط، معلنا استعداد معهد التخطيط القومى المساهمة فى إعداد دراسة تفصيلية عن كيفية الاستفادة من المقترح بتكليف شباب الخريجين بأداء الخدمة العامة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وهيئة سلامة الغذاء والوزارات التى بحاجة إلى قوى بشرية.

وقال صبرى عبد الحميد، رئيس الادارة المركزية للتنمية الاقتصادية والاستثمار، أن وجود خطة عامة لدى وزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع خريجى الجامعات على مؤسسات الدولة بناء على طلبهم وان ما يعيق التعميم هو عدم الزامية الخريجين بأداء الخدمة العامة وضعف المقابل المادي.



وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى والتخطيط والمالية والعمل والوزارات المستفيدة بوضع رؤية واضحة لاداء الخدمة العامة وتتضمن منح التدريب والخبرة اللازمة لسوق العمل مع تحفيزهم بمقابل مادى وأولوية التعين بالدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهات المكلفين بها مع ضرورة نشر ذلك بوسائل الاعلام المختلفة.