قتيلان في قصف على جنوب أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل رجلان، اليوم الاثنين، في قصف على جنوب أوكرانيا، واستهدفت مناطق أخرى في البلاد بهجوم ليلي بطائرات دون طيار، كما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلن أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون، على تطبيق "تلغرام"، أن "أحد سكان خيرسون قُتل في القصف"، مضيفاً أن رجلاً يبلغ 72 عاماً أصيب أيضاً في الهجوم.

وفي منطقة زابوريجيا، قتل رجل بعد غارة على بلدة قريبة من الجبهة، بحسب الحاكم المحلي إيفان فيديروف.

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق الاثنين، أنها أسقطت أكثر من 29 طائرة روسية مسيرة خلال الليل استهدفت مناطق في غرب ووسط وجنوب البلاد.

وقال حاكم منطقة ميكولايف إن حطام طائرة بدون طيار ألحق أضرارا بمسكن خاص وأدى إلى إصابة امرأة بحروق.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت طائرات هجومية بدون طيار فوق منطقة بولتافا الوسطى ومنطقة أوديسا الجنوبية على البحر الأسود ومنطقة لفيف الغربية المتاخمة لبولندا.

تطلب كييف من الغرب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لحماية هذه المنطقة المتاخمة لروسيا.

وتشن روسيا هجوما بريا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وسيطرت على عدة قرى.