تسجيل سلسلة هزات أرضية هي الأقوى خلال 40 عامًا في كامبي فليغري بجنوب إيطاليا

أعلن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، أنّه تمّ تسجيل ​هزة أرضية​ بقوّة 4,4 درجات، على عمق 2,5 كيلومترات، في كامبي فليغري (Campi Flegrei) قرب نابولي في جنوب ​إيطاليا​. وقبلها بدقائق، ضربت هزّة أرضيّة قوّتها 3,5 درجات، أعقبتها عشرات الهزّات الارتداديّة.

وأشار في بيان، إلى أنّ "اعتبارًا من السّاعة 19,51 مساءً (17,51 ت غ)، وقعت سلسلة من الهزّات في منطقة كامبي فليغري"، وهي منطقة بركانيّة، و"رُصدت 49 هزّة أرضيّة".

وأوضح ماورو دي فيتو، من المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين، أنّ سلسلة الهزّات الأرضيّة هذه "هي الأقوى خلال الأربعين عامًا الماضية".

من جهته، أفاد رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني، بأنّ المدارس ستبقى مغلقة الثّلثاء في بوتسولي (الواقعة في منطقة كامبي فليغري، الّتي يسكنها نصف مليون شخص)، حيث افتُتحت مراكز لجوء ونُصبت خيام في موقف سيّارات وساحة على شاطئ البحر، لاستقبال السكان المذعورين.