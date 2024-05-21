وزير الدفاع الأمريكي: دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا ثابت ومتواصل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا ثابت ومتواصل.

وقال أوستن - خلال اجتماعه مع مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بأوكرانيا - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم/الثلاثاء/" إننا نعمل على تأمين احتياجات أوكرانيا على المديين القصير والطويل"، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر رهانه بشأن سقوط أوكرانيا وتراجع الدعم الدولي لكييف.

وأضاف "سنظل مع حلفائنا وشركائنا نركز على تأمين متطلبات أوكرانيا على المدى القريب في خاركيف وأماكن أخرى، وسنواصل العمل لإيجاد حلول سريعة لاحتياجات أوكرانيا على المدى الطويل".

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 495 ألفا و70 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، وذلك بعدما تم رصد مقتل وإصابة 1380 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و605 دبابات و14 ألفا و699 من المركبات المدرعة و12 ألفا و779 من النظم المدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و811 من أنظمة الدفاع الجوي و354 طائرة مقاتلة و326 مروحية و27 سفينة حربية، فضلا عن 2085 من المعدات الخاصة وغواصة و17 ألفا و383 من المركبات وخزانات الوقود".

روسيا تتوسع فى تطوير جيلا جديدا من منظومات الدفاع الجوي

ذكر مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة مضادة للصواريخ.

وقال المصدر:"يعمل الخبراء في روسيا على تطوير منظومات دفاع جوي جديدة. لدينا أفكار لنستمر في هذا المجال، وأفكار لتطوير أنواع جديدة من الأسلحة أيضا، ونأمل أن تشهدوا في المستقبل القريب ظهور الأجيال الجديدة من أنظمتنا الدفاعية".

وتمتلك روسيا اليوم العديد من المنظومات الدفاعية الصاروخية القادرة على اعتراض مختلف أنواع الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ والطائرات والطائرات المسيرة، منها منظومات قصيرة ومتوسطة المدى، مثل منظومات "باتسير" و"بوك"، كما تمتلك أنظمة S-300 وS-400 البعيدة المدى، وأنظمة S- 300V وS-500 الحديثة وغيرها.

وتوجد لدى روسيا أيضا منظومات الدفاع الجوي الاستراتيجي A-135 (Amur)، المخصصة لحماية موسكو والمناطق الوسطى في البلاد، والتي أدخلت إلى الخدمة منذ عام 1995، ويتم تعديلها وتحديثها باستمرار.