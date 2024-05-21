وفد من "الوطني الحر" بحث في سبل التعاون مع سفير أستراليا

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بحث وفد من "التيار الوطني الحر" القضايا المشتركة وسبل التعاون مع السفير الأسترالي أندرو بارنز في مكتبه، وذلك في "اجتماع إيجابي ومثمر"، وفق ما ذكر بيان للتيار.
وضم الوفد النائب جيمي جبور، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" لشؤون العلاقة مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك، متابع العلاقة مع السفارة الأسترالية جو بو ناصيف، عضو قسم العلاقات الدبلوماسية رامي منعم.
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