وديع الخازن التقى ابي المنى: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، في دار الطائفة- بيروت، عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن.

وبعد اللقاء، صرح الوزير الخازن: "تشرفت بلقاء شيخ العقل حيث تداولنا في الاوضاع على الصعيد الوطني وكيفية السعي لإبعاد التجاذبات عن الساحة الداخلية. وقد إعتبر الشيخ ابي المنى ان الوحدة الوطنية هي أمضى سلاح لحماية السلم الاهلي، وان تعزيز اواصر الوحدة يكون بتطبيق ما تبقى من بنود وردت في اتفاق الطائف والحوار الدائم والبناء ونبذ كل ما يفرّق بين اللبنانيين، فضلا عن التشديد على الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي".

ولفت إلى "أننا تطرقنا الى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت ممكن، بتوافق كل القوى المؤثرة في هذا المجال نظرا لأهمية المنصب ورمزيته، وليس من محظور أمني أو غيره يحول دون مبادرة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد يكون مقبولاً من اكثرية الأفرقاء، لان الخيارات متاحة ومُتّسعة في هذا المجال، ولا يمكن لأي بلد ان يسير قُدماً من دون رأس يدير شؤونه بالتعاون مع الحكومة. وقد اكدت له ان الظروف المتأرجحة على الصعيد الأمني تحتم علينا جميعا مواصلة دعم الجيش وكل القوى الامنية والالتفاف حولها في تصديها للمخاطر المحدقة، لان الجيش والقوى الامنية بتركيبتهم الوطنية المتحدة هُم من كل اللبنانيين، وحريصون على أمنهم جميعا".